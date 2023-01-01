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Киноафиша Фильмы Телесеть Телесеть, 1976: актеры и роли
Network Телесеть 1976 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Телесеть, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Фэй Данауэй Фэй Данауэй Faye Dunaway Уильям Холден Уильям Холден William Holden Питер Финч Питер Финч Peter Finch Беатрис Стрэйт Беатрис Стрэйт Beatrice Straight Нед Битти Ned Beatty Уэсли Эдди Wesley Addy Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall
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