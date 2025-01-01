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Фильмография
Аки Маэда
Aki Maeda
Киноафиша
Персоны
Аки Маэда
Аки Маэда
Aki Maeda
Дата рождения
11 июля 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Рост
157 см
Популярные фильмы
7.8
Королевская битва
(2000)
7.3
Возвращение кота
(2002)
6.8
Линда, Линда, Линда
(2005)
Фильмография Аки Маэда
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мюзикл
Семейный
Сказка
Триллер
Фантастика
Год
Все
2005
2003
2002
2000
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.8
Линда, Линда, Линда
Linda Linda Linda
мюзикл, драма, комедия
2005, Япония
4.8
Королевская битва II
Battle Royale II
боевик
2003, Япония
7.3
Возвращение кота
Neko no Ongaeshi / Cat’s Return
сказка, семейный, фантастика, комедия, анимация, аниме
2002, Япония
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7.8
Королевская битва
Batoru rowaiaru
драма, боевик, триллер
2000, Япония
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