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Джон Майкл МакДона
Джон Майкл МакДона
John Michael McDonagh
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Джон Майкл МакДона
John Michael McDonagh
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Дата рождения
1 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Мартин МакДона
родные братья
Биография Джон Майкл МакДона
Родился в 1967 году. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джон Майкл МакДона
Прощенный
драма
2018,
7.0
Война против всех
комедия
2016, Великобритания
6.0
Голгофа
комедия, драма
2013, Великобритания
7.0
Однажды в Ирландии
комедия, триллер
2011, Ирландия
7.0
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Богатая пара насмерть сбивает подростка, но пытается скрыть содеянное.
Написать
20 мая 2022 12:25
Эбби Ли и Кристофер Эбботт сыграют в австралийском триллере о выживании
Это будет их очередным сотрудничеством с режиссером Джоном Майклом МакДоной.
Написать
11 февраля 2022 13:07
Александр Скарсгард высказался против двойных стандартов в Голливуде
Недавно Александр Скарсгард высказался против двойных стандартов в Голливуде по отношению к женщинам, работающим в киноиндустрии. Актер замечает, что эта проблема есть не только в
Написать
14 февраля 2018 00:55
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Мартин МакДона
Martin McDonagh
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