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Джон Майкл МакДона

John Michael McDonagh
Джон Майкл МакДона
Джон Майкл МакДона John Michael McDonagh
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Дата рождения
1 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Мартин МакДона
Мартин МакДона
родные братья
Биография Джон Майкл МакДона

Родился в 1967 году. Лондон, Великобритания.

Фильмография Джон Майкл МакДона
Прощенный
Прощенный
драма 2018,
7.0
Война против всех
Война против всех
комедия 2016, Великобритания
6.0
Голгофа
Голгофа
комедия, драма 2013, Великобритания
7.0
Однажды в Ирландии
Однажды в Ирландии
комедия, триллер 2011, Ирландия
7.0
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Рэйф Файнс и Джессика Честейн совершают злодеяние в марокканской пустыне в трейлере триллера «Прощенный» Богатая пара насмерть сбивает подростка, но пытается скрыть содеянное.
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20 мая 2022 12:25
Эбби Ли и Кристофер Эбботт сыграют в австралийском триллере о выживании Это будет их очередным сотрудничеством с режиссером Джоном Майклом МакДоной. 
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11 февраля 2022 13:07
Александр Скарсгард высказался против двойных стандартов в Голливуде Недавно Александр Скарсгард высказался против двойных стандартов в Голливуде по отношению к женщинам, работающим в киноиндустрии. Актер замечает, что эта проблема есть не только в
Написать
14 февраля 2018 00:55
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Связи
Мартин МакДона
Мартин МакДона Martin McDonagh
родные братья
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