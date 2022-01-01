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Машина времени
Машина времени, 2002: актеры и роли
The Time Machine
Машина времени
2002 / США
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Машина времени, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Уэллс
Simon Wells
В ролях
Гай Пирс
Guy Pearce
Саманта Мамба
Samantha Mumba
Омеро Мамба
Omero Mumba
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Орландо Джонс
Orlando Jones
Марк Эдди
Mark Addy
Филлида Ло
Phyllida Law
Сиенна Гиллори
Sienna Guillory
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