Анда Зайце
Анда Зайце Anda Zaice
Киноафиша Персоны Анда Зайце

Анда Зайце

Anda Zaice

Дата рождения
14 июня 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Латвия, СССР

Популярные фильмы

Проверка на дорогах 7.4
Проверка на дорогах (1971)
Мертвый сезон 7.1
Мертвый сезон (1968)

Фильмография Анда Зайце

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Проверка на дорогах 7.4
Проверка на дорогах Proverka na dorogakh
драма, военный 1971, СССР
Смотреть трейлер
Мертвый сезон 7.1
Мертвый сезон Myortvyy sezon
триллер, криминал 1968, СССР
