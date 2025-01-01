Меню
О персоне
Фильмография
Анда Зайце
Anda Zaice
Анда Зайце
Анда Зайце
Anda Zaice
Дата рождения
14 июня 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Латвия, СССР
7.4
Проверка на дорогах
(1971)
7.1
Мертвый сезон
(1968)
Фильмография Анда Зайце
7.4
Проверка на дорогах
Proverka na dorogakh
драма, военный
1971, СССР
7.1
Мертвый сезон
Myortvyy sezon
триллер, криминал
1968, СССР
