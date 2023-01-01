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Дом из песка и тумана
Дом из песка и тумана, 2003: актеры и роли
House of Sand and Fog
Дом из песка и тумана
2003 / США
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Дом из песка и тумана, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Перельман
Vadim Perelman
В ролях
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Рон Элдард
Ron Eldard
Фрэнсис Фишер
Frances Fisher
Ким Диккенс
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