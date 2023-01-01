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Дом из песка и тумана
Киноафиша Фильмы Дом из песка и тумана Дом из песка и тумана, 2003: актеры и роли
House of Sand and Fog Дом из песка и тумана 2003 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Дом из песка и тумана, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Перельман Вадим Перельман Vadim Perelman
В ролях
Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Рон Элдард Рон Элдард Ron Eldard Фрэнсис Фишер Frances Fisher Ким Диккенс Ким Диккенс Kim Dickens Джонатан Ахдут Нави Рават Navi Rawat Карлос Гомес Carlos Gómez Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo
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