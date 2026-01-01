Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Дом из песка и тумана Награды и номинации фильма Дом из песка и тумана

Награды и номинации фильма Дом из песка и тумана 2003

Оскар 2004
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
