Фильмы
Дом из песка и тумана
Награды и номинации фильма Дом из песка и тумана
Награды и номинации фильма Дом из песка и тумана 2003
Оскар 2004
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
