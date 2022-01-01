Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ник Кэннон
Ник Кэннон
Nick Cannon
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Ник Кэннон
Nick Cannon
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Актер
Биография Ник Кэннон
Родился 8 октября 1980 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Ник Кэннон
Чирак
драма
2016, США
5.0
Школа танца
комедия, драма, музыка
2014, США
4.0
Комната смерти
триллер, драма
2009, США
6.0
День мертвецов
триллер, ужасы
2008, США
5.0
Гол 2. Жизнь как мечта
драма, спорт
2007, Великобритания
7.0
Бобби
драма
2006, США
7.0
Крупная ставка
драма
2006, США / Германия
5.0
Дом-монстр
мистика, анимация, семейный
2006, США
7.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом