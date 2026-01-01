Вернер работает адвокатом. В один день его посещает отец, который хочет, чтобы он пошел по стопам отца и продолжил сеймейный бизнес. Однако Вернера это совсем не интересует: он знает, что компания в своё время помогала адской нацистской "машине", которая загубила жизни миллионов людей. Раньше ею владел его брат - Франц, которого за связь с нацистами казнили. По крайней мере в это все верят. Однако на самом деле Франц избежал виселицы и живёт в подвале семейного особняка Альтоны. За ним присматривает его сестра Лени. Лени единственная "ниточка", связывающая узника с внешним миром...
ПроизводствоSociété Générale de Cinématographie (S.G.C.), Titanus
Другие названия
I sequestrati di Altona, The Condemned of Altona, Los condenados de Altona, Altona foglyai, Altona mahkûmları, Altonan vangit, Altoneli Tusagebi, Die Eingeschlossenen, Die Eingeschlossenen von Altona, Fångarna i Altona, Fangene i Altona, Fangerne i Altona, Les Séquestrés d'Altona, O Condenado de Altona, Oi katadikasmenoi tis Altona, Os Sequestrados de Altona, Sechestratul din Altona, Więźniowie z Altony, Οι καταδικασμένοι της Αλτόνα, Затворники Альтоны, アルトナ
Рейтинг фильма
6.8
Оцените12 голосов
6.7IMDb
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате