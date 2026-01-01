Затворники Альтоны

, 1962
Sequestrati di Altona, I
Италия, Франция / драма / 18+
О фильме

Вернер работает адвокатом. В один день его посещает отец, который хочет, чтобы он пошел по стопам отца и продолжил сеймейный бизнес. Однако Вернера это совсем не интересует: он знает, что компания в своё время помогала адской нацистской "машине", которая загубила жизни миллионов людей. Раньше ею владел его брат - Франц, которого за связь с нацистами казнили. По крайней мере в это все верят. Однако на самом деле Франц избежал виселицы и живёт в подвале семейного особняка Альтоны. За ним присматривает его сестра Лени. Лени единственная "ниточка", связывающая узника с внешним миром...

В ролях

Фредрик Марч
Софи Лорен
Максимилиан Шелл
Роберт Вагнер
Франсуаз Прево
Габриэле Тинти
Режиссер Витторио Де Сика
Сценарист Чезаре Дзаваттини, Эбби Манн, Жан-Поль Сартр
Композитор Дмитрий Шостакович
Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 30 октября 1962
Дата выхода
30 октября 1962 Италия
30 октября 1963 США
Производство Société Générale de Cinématographie (S.G.C.), Titanus
Другие названия
I sequestrati di Altona, The Condemned of Altona, Los condenados de Altona, Altona foglyai, Altona mahkûmları, Altonan vangit, Altoneli Tusagebi, Die Eingeschlossenen, Die Eingeschlossenen von Altona, Fångarna i Altona, Fangene i Altona, Fangerne i Altona, Les Séquestrés d'Altona, O Condenado de Altona, Oi katadikasmenoi tis Altona, Os Sequestrados de Altona, Sechestratul din Altona, Więźniowie z Altony, Οι καταδικασμένοι της Αλτόνα, Затворники Альтоны, アルトナ

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

