Маддалена, ноль за поведение, 1940

Из года в год ученицы частной коммерческой школы в Риме упражняются в навыках составления деловых писем, сочиняя послания мифическому синьору Альфредо Хартманну из Вены. Рутина и скука школьной жизни подбивают Маддалену Ленчи и ее одноклассниц на всевозможные проказы, которые — среди других учителей — больше всего расстраивают начинающую преподавательницу деловой переписки Элизу Мальгари. Однажды синьорина Мальгари решается доверить свои чувства бумаге — в форме письма далекому несуществующему другу Альфредо Хартманну.



Ей и в голову не могло прийти, что это письмо по нелепой случайности попадет сначала на почту, а потом в руки молодого венского предпринимателя Альфреда Хартмана. Тронутый искренностью анонимного признания, он бросит все дела и отправится в Рим отыскивать незнакомую ему девушку, которой намерен предложить руку и сердце. Маддалена, без участия которой не обошлась и эта проделка, энергично берется за хлопоты, чтобы не ставить в неловкое положение любимую учительницу и устроить ее счастье.