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Маддалена, ноль за поведение Маддалена, ноль за поведение
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Маддалена, ноль за поведение, 1940

1940 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Из года в год ученицы частной коммерческой школы в Риме упражняются в навыках составления деловых писем, сочиняя послания мифическому синьору Альфредо Хартманну из Вены. Рутина и скука школьной жизни подбивают Маддалену Ленчи и ее одноклассниц на всевозможные проказы, которые — среди других учителей — больше всего расстраивают начинающую преподавательницу деловой переписки Элизу Мальгари. Однажды синьорина Мальгари решается доверить свои чувства бумаге — в форме письма далекому несуществующему другу Альфредо Хартманну.

Ей и в голову не могло прийти, что это письмо по нелепой случайности попадет сначала на почту, а потом в руки молодого венского предпринимателя Альфреда Хартмана. Тронутый искренностью анонимного признания, он бросит все дела и отправится в Рим отыскивать незнакомую ему девушку, которой намерен предложить руку и сердце. Маддалена, без участия которой не обошлась и эта проделка, энергично берется за хлопоты, чтобы не ставить в неловкое положение любимую учительницу и устроить ее счастье.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 18 декабря 1940
Возраст 16+
Режиссер
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Вера Бергман
Карла Дел Поджо
Ирасема Лилиан
Пина Ренци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маддалена, ноль за поведение 1 постер
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