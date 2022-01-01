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Затворники Альтоны
Киноафиша Фильмы Затворники Альтоны Затворники Альтоны, 1962: актеры и роли
Sequestrati di Altona, I Затворники Альтоны 1962 / Италия / Франция
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Затворники Альтоны, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica
В ролях
Фредрик Марч Фредрик Марч Fredric March Софи Лорен Софи Лорен Sophia Loren Максимилиан Шелл Максимилиан Шелл Maximilian Schell Роберт Вагнер Роберт Вагнер Robert Wagner
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