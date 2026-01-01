Лондон. 1949 год. Восемнадцатилетняя Мелинда Грейтон впервые посещает светский бал, на котором знакомится с Майклом Каррагом — офицером, майором британской армии. С первого же танца они полюбили друг друга и, не смотря на существенную разницу в возрасте, их свадьба вскоре состоялась. Молодожены счастливо жили в доме майора в мире и согласии, пока в один из дней почтальон не вручил Майклу почтовую открытку без обратного адреса. Такие открытки и ранее приходили в его адрес, и всегда после этого Майкл надевал серый плащ, шляпу, темные очки и следовал в метро на край города, где встречался с резидентом русской разведки по имени Алек. За приличное вознаграждение уже не первый год он сдавал секретные сведения генерального штаба Британии. Майкл был давно завербован русскими и был на хорошем счету у КГБ, но его неожиданная женитьба, произошедшая без согласования с Москвой, стала переломным моментом в его жизни…

