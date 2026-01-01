Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Конспиратор
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Конспиратор

Конспиратор

Conspirator 18+
О фильме

Лондон. 1949 год. Восемнадцатилетняя Мелинда Грейтон впервые посещает светский бал, на котором знакомится с Майклом Каррагом — офицером, майором британской армии. С первого же танца они полюбили друг друга и, не смотря на существенную разницу в возрасте, их свадьба вскоре состоялась. Молодожены счастливо жили в доме майора в мире и согласии, пока в один из дней почтальон не вручил Майклу почтовую открытку без обратного адреса. Такие открытки и ранее приходили в его адрес, и всегда после этого Майкл надевал серый плащ, шляпу, темные очки и следовал в метро на край города, где встречался с резидентом русской разведки по имени Алек. За приличное вознаграждение уже не первый год он сдавал секретные сведения генерального штаба Британии. Майкл был давно завербован русскими и был на хорошем счету у КГБ, но его неожиданная женитьба, произошедшая без согласования с Москвой, стала переломным моментом в его жизни…
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 28 июля 1949
Дата выхода
28 июля 1949 Великобритания
24 марта 1950 США
Бюджет $1 832 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Conspirator, El traidor, Traidor, Agapisa enan prodoti, Alto tradimento, Der Verschwörer, Forræderen, Guet-apens, I fremmed tjeneste, Konspiratör, Összeesküvők, Traición, Vatan haini, Verschwörer, Αγάπησα έναν προδότη, Конспиратор
Режиссер
Виктор Савилл
В ролях
Роберт Тейлор
Роберт Тейлор
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Роберт Флеминг
Гарольд Уоррендер
Онор Блэкмен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
11 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Melinda Greyton Джойс, посмотри. Я никогда не видела такого человека. Никогда.
Joyce Ты считаешь, он привлекательный?
Melinda Greyton Чертовски!
