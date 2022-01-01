Готовы платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой: правду о закулисье шоу слили в Сеть

Галкину придется подвинуться: скандальный артист выступил с обращением к Пугачевой

Известный журналист покаялся перед Вайкуле: хватило нескольких слов

Три миллиона на кону: Валдис Пельш вернется на экраны в новой роли

Похудеть после 60-летия: омолодившаяся Долина раскрыла секрет идеальной фигуры

Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке

Больно смотреть: как сейчас выглядит Май Абрикосов из «Дома-2»

Из первой красавицы России в «куклу с ресницами»: как годы изменили Анастасию Волочкову

Обошла даже принцессу Диану: об огромном достижении Кейт Миддлтон узнали все

Обжорам на зависть: как сейчас выглядит скандальная звезда «Универа» Настасья Самбурская

Грубый исторический промах: как создатели «Великолепного века» оболгали Сулеймана