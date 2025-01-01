Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Джозеф Коттен
Joseph Cotten
Джозеф Коттен
Joseph Cotten
Дата рождения
15 мая 1905
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
6 февраля 1994
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
187 см
Популярные фильмы
8.0
Газовый свет
(1944)
8.0
Тень сомнения
(1942)
7.7
Третий человек
(1949)
Фильмография Джозеф Коттен
14
5.8
Аэропорт 77
Airport '77
триллер, драма, боевик
1977, США
6.6
Неустойчивое равновесие
A Delicate Balance
драма
1973, США / Канада / Великобритания
7
Зеленый сойлент
Soylent Green
ужасы, фантастика, триллер
1973, США
7.6
Игры в карты по-научному
Lo Scopone scientifico
драма, комедия
1972, Италия
6.7
Последний закат
The Last Sunset
вестерн
1961, США
7.6
Печать зла
Touch of Evil
нуар, триллер, криминал
1958, США
7
Ниагара
Niagara
драма, триллер, нуар
1953, США
Билеты
7.7
Третий человек
The Third Man
триллер, криминал, нуар
1949, Великобритания
6.2
Под знаком Козерога
Under Capricorn
детектив, мелодрама
1949, Великобритания
8
Газовый свет
Gaslight
мистика, триллер, драма
1944, США
6.3
То, что она не отдаст
Hers to Hold
мюзикл, драма
1943, США
7.7
Великолепие Эмберсенов
The Magnificent Ambersons
драма
1942, США
8
Тень сомнения
Shadow of a Doubt
мистика, триллер, криминал
1942, США
7.7
Гражданин Кейн
Citizen Kane
драма
1941, США
Смотреть трейлер
5 мини-сериалов HBO, которые невозможно выключить: рейтинги выше 8.4, истории — на грани гениальности
«Доставка с гарантией»: сериал, который готов ворваться в лигу «Невского» и «Первого отдела» — и победить
Попрощайтесь со «следаком» Брагиным: Иван Колесников в «Богах Кнорозова» предстанет в роли великого ученого (фото)
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
