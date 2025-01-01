Меню
Джозеф Коттен Joseph Cotten
Дата рождения
15 мая 1905
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
6 февраля 1994
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
187 см

Газовый свет 8.0
Газовый свет (1944)
Тень сомнения 8.0
Тень сомнения (1942)
Третий человек 7.7
Третий человек (1949)

Жанр
Год
Все 14 Фильмы 14 Актер 14
Аэропорт 77 5.8
Аэропорт 77 Airport '77
триллер, драма, боевик 1977, США
Неустойчивое равновесие 6.6
Неустойчивое равновесие A Delicate Balance
драма 1973, США / Канада / Великобритания
Зеленый сойлент 7
Зеленый сойлент Soylent Green
ужасы, фантастика, триллер 1973, США
Игры в карты по-научному 7.6
Игры в карты по-научному Lo Scopone scientifico
драма, комедия 1972, Италия
Последний закат 6.7
Последний закат The Last Sunset
вестерн 1961, США
Печать зла 7.6
Печать зла Touch of Evil
нуар, триллер, криминал 1958, США
Ниагара 7
Ниагара Niagara
драма, триллер, нуар 1953, США
Третий человек 7.7
Третий человек The Third Man
триллер, криминал, нуар 1949, Великобритания
Под знаком Козерога 6.2
Под знаком Козерога Under Capricorn
детектив, мелодрама 1949, Великобритания
Газовый свет 8
Газовый свет Gaslight
мистика, триллер, драма 1944, США
То, что она не отдаст 6.3
То, что она не отдаст Hers to Hold
мюзикл, драма 1943, США
Великолепие Эмберсенов 7.7
Великолепие Эмберсенов The Magnificent Ambersons
драма 1942, США
Тень сомнения 8
Тень сомнения Shadow of a Doubt
мистика, триллер, криминал 1942, США
Гражданин Кейн 7.7
Гражданин Кейн Citizen Kane
драма 1941, США
