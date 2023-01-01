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Грязные прелести Грязные прелести
Киноафиша Фильмы Грязные прелести Грязные прелести, 2002: актеры и роли
Dirty Pretty Things Грязные прелести 2002 / Великобритания
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Грязные прелести, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз Стивен Фрирз Stephen Frears
В ролях
Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Одри Тоту Одри Тоту Audrey Tautou Софи Оконедо Софи Оконедо Sophie Okonedo Бенедикт Вонг Бенедикт Вонг Benedict Wong Златко Бурич Златко Бурич Zlatko Buric Серхи Лопес Серхи Лопес Sergi López
Вызов
Вызов
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