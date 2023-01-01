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Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
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Вундеркинды
Вундеркинды, 2000: актеры и роли
Wonder Boys
Вундеркинды
2000 / Великобритания / США / Германия / Япония
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Вундеркинды, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Кэти Холмс
Katie Holmes
Рип Торн
Rip Torn
Ричард Нокс
Richard Knox
Джейн Адамс
Jane Adams
Майкл Кавадиас
Michael Cavadias
Ричард Томас
Richard Thomas
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Филип Боско
Philip Bosco
Джордж Гриззард
George Grizzard
Келли Бишоп
Kelly Bishop
Билл Велин
Bill Velin
Чарис Михельсен
Charis Michelsen
Юсуф Гейтвуд
Yusuf Gatewood
Джун Хилдрет
June Hildreth
Элизабет Гранли
Elisabeth Granli
Ричард Хидлберд
Бинго О'
Патришиа Крей
Марита Голден
Marita Golden
Виктор Куиназ
Джеймс Эллрой
James Ellroy
Джеймс Кисицки
Кэтрин Суини
Catherine Sweeney
Дэвид Лин
David Lean
Майк О’Мэлли
Mike O'Malley
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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