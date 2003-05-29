«Семнадцатилетние»: Рецензия Киноафиши

Оригинальное название фильма звучит как «Try Seventeen» - «Попробуй быть семнадцатилетним», что, по-моему, довольно точно отражает суть фильма.Фильм претендует на большую серьезность, чем молодежная комедия, однако, избавиться от большинства клише жанра он не смог – непрерывные шутки про девственность и т.д.

Правда отсутствует главное клише – большая и дружная компания, потому что герой фильма одинок, и борется со своим одиночеством.Главного героя – Джоунса - играет Элайджа Вуд (отделаться от ощущения, что фильм про Фродо очень сложно). Несмотря на то, что съемки «Властелина Колец» уже давно окончены, Фродо нам показывают уже два года и будут показывать еще года полтора. Так что имидж хоббита за актером закрепился надолго, никто уже не помнит, что когда-то он играл в фильме «Факультет».

Джоунс – оторванный от жизни парень, который больше всего в жизни хочет разыскать своего отца (и естественно потерять девственность). Живет он самостоятельно, на колледж забил, снимает квартиру, в которой и проходит большая часть фильма. (Отсюда - масса типичных «квартирных шуточек»: подглядывание в глазок, подсовывание предметов под двери …).

Джоунс ведет себя асоциально. В 17 лет он курит, употребляет крепкое пиво (в Америке – нельзя!), рассказывая байки продавцам про то, что ему 23 года и он не развивается.Может быть, если из фильма убрать несколько эпизодов, где Джоунс фантазирует себя суперменом (что ему совсем не свойственно и не идет), то получился бы довольно интересный, серьезный фильм про поиск себя и смысла жизни, а вовсе не комедия.

Как и заявлено в рекламе, две очаровательные соседки учат парня любви. Одну из них играет Франка Потенте, прославившаяся после главной роли в фильме «Беги, Лола, беги».В целом фильм смотрится довольно эклектично. Если закрыть глаза на некоторые глупости, то фильм достоин просмотра, по крайней мере, он посолиднее всяких «пирогов», а посмеяться тоже придется.