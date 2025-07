Страна США

Продолжительность 1 час 36 минут

Год выпуска 1999

Премьера в мире 3 сентября 1999

MPAA PG-13

Производство Shooting Gallery

Другие названия

The Bumblebee Flies Anyway, Bumbar ipak leti, El olvidado mundo de Barney, Elämäni rakkaani, Enohi mnimi, Freunde bis zum Tod, La mémoire volée, Memory, My Love, My Life, O Voo da Abelha, Pedaços de uma Vida, Snow, Stripky vzpominek, Tegnap után, The Bumblebee Project, Tödliche Experimente - The Bumblebee Project, Un amore, una vita, una svolta, Ένοχη μνήμη, Полет шмеля