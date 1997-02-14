Поспешишь, людей насмешишь, 1997

В канун Рождества главный герой фильма, Алекс Уитмен, знакомится с очаровательной мексиканкой Изабель Фуэнтес. Между героями с первого взгляда возникает притяжение, они проводят вместе ночь, но наутро Изабель сбегает… чтобы спустя несколько месяцев снова появиться в жизни Алекса и объявить о том, что беременна. Нет, девушка вовсе не собирается силком тащить случайного любовника под венец или требовать алименты - все, что ей нужно, это совместный ужин с ее родителями. Так, по крайней мере, Изабель сможет без стыда смотреть родственникам в глаза. Алекс соглашается на эту авантюру, а затем неожиданно для самого себя предлагает девушке стать его женой. Но насколько верным будет это решение?