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Fools Rush In

Поспешишь, людей насмешишь, 1997

1997 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В канун Рождества главный герой фильма, Алекс Уитмен, знакомится с очаровательной мексиканкой Изабель Фуэнтес. Между героями с первого взгляда возникает притяжение, они проводят вместе ночь, но наутро Изабель сбегает… чтобы спустя несколько месяцев снова появиться в жизни Алекса и объявить о том, что беременна. Нет, девушка вовсе не собирается силком тащить случайного любовника под венец или требовать алименты - все, что ей нужно, это совместный ужин с ее родителями. Так, по крайней мере, Изабель сможет без стыда смотреть родственникам в глаза. Алекс соглашается на эту авантюру, а затем неожиданно для самого себя предлагает девушке стать его женой. Но насколько верным будет это решение?

  • Роль Ричарда Уитмена, отца Алекса, сыграл Джон Беннетт Перри - настоящий отец Мэттью Перри.
  • Создатели предлагали роль Изабель Дженнифер Лопес, но певица и актриса отказалась от съемок в пользу фильма ужасов “Анаконда” (1997). 
  • Автомобиль, на котором передвигается главный герой - Ford Mustang GT 1994 года выпуска.
  • В фильме снимаются несколько актеров, также появившихся в сериале “Друзья: это Мэттью Перри, Джон Беннетт Перри, Джилл Клейберг и Карлос Гомес. 
  • Оригинальное название фильма - Fools Rush In - позаимствовано из песни Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love.

Молодой нью-йоркский инженер Алекс Уитман едет по заданию крупной фирмы в Лас-Вегас, чтобы строить клуб. Там он знакомится с очаровательной мексиканской девушкой Изабель Фуэнтес. Вспыхнувшая страсть, ночь любви. А через три месяца Изабель находит его и сообщает, что ждет ребенка. Алекс, как человек порядочный, решает что надо жениться. Тут-то и начинаются настоящие проблемы...

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 14 февраля 1997
Премьера в мире 14 февраля 1997
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Сюзанн Снайдер
Анн Бетанкур
Джон Беннетт Перри
Стэнли Де Сантис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поспешишь, людей насмешишь 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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Дыхание
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