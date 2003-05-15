«Морское приключение»: Рецензия Киноафиши

Все вы, наверное, помните популярный прошлой осенью спортивный анекдот, посвященный футбольному матчу сборных России и Грузии: «На стадионе внезапно гаснет свет и вокруг наших футболистов в темноте целые трибуны грузинов». Так и героям новой американской комедии пришлось бороться с похожими жизненными трудностями, но все по порядку.

От одного молодого афроамериканца уходит девушка к своему автомеханику, стерва порядочная, но парень убивается 6 месяцев, и вот его лучший друг, толстый сантехник, находит, по его мнению, решение всех проблем. Круиз, где соотношение женщин и мужчин 3/1. С девизом, «Наша цель не отношения, а сношения!». Ребята отправляются в к местному туроператору. И тут начинаются их сложности, вызванные различными стечениями обстоятельств. Поругавшись с одним парнем на парковке, который позже оказывается сотрудником турагентсва, они получают путевки на ….. голубой круиз! Теперь вспоминайте анекдот и представляйте лица наших героев, когда они это осознали.

В дальнейшем основная сюжетная линия строиться на шутках, вызванных взаимоотношением «полов». Но сценаристы смилостивились над героями и послали на корабль сборную Швеции … нет не по футболу, это было бы очень жестоко …, а по бикини! Вот и начинается основное комическое действие, наполненное массой не самых тонких, но смешных шуток.

Фильм не претендует на оригинальность, но смотриться весело и легко. Очень хорошо воспринимаются и запоминаются фразы типа: «Я голубой! Я супер голубой! Я темно-синий!». После рабочего дня. более чем удачная разгрузка.