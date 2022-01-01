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Остров проклятых Остров проклятых
Киноафиша Фильмы Остров проклятых Остров проклятых, 2009: актеры и роли
Shutter Island Остров проклятых 2009 / США
8.4 Оцените
238 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Остров проклятых, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Эмили Мортимер Эмили Мортимер Emily Mortimer Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson
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