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Остров проклятых
Остров проклятых, 2009: актеры и роли
Shutter Island
Остров проклятых
2009 / США
Трейлер
8.4
Оцените
238
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Остров проклятых, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
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