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Фильмография
Нестор Серрано
Nestor Serrano
Киноафиша
Персоны
Нестор Серрано
Нестор Серрано
Nestor Serrano
Дата рождения
5 ноября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Бронкс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Нестора Серрано
Родился 5 ноября 1955 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.4
Хорошая жена
(2009)
8.3
Менталист
(2008)
8.2
Секретные материалы
(1993)
Фильмография Нестора Серрано
6.5
Уокер: Независимость
боевик
2022, США
5.7
Близкие друзья
драма, мелодрама
2022, США
6.9
В розыске
драма, боевик, криминал
2017, США
5.1
Клинический случай
Clinical
ужасы, триллер
2017, США
5.3
Снайпер: Наследие
Sniper: Legacy
боевик, триллер, военный
2014, США / Болгария
7.9
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
7.6
Грейсленд
драма, боевик, криминал
2013, США
7.4
Сонная Лощина
драма, детектив, мистика
2013, США
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