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Нестор Серрано
Нестор Серрано
Nestor Serrano
О персоне
Фильмография
Нестор Серрано
Nestor Serrano
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Дата рождения
5 ноября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Бронкс, Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Биография Нестора Серрано
Родился 5 ноября 1955 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Нестора Серрано
Закон доблести
боевик, триллер, приключения
2012, США
7.0
Да, нет, наверное
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Вердикт за деньги
драма, триллер
2003, США
6.0
Шоу начинается
комедия, боевик
2002, США / Австралия
7.0
Последнее дело Ламарки
драма, триллер, мистика, криминал
2002, США
6.0
Воскрешая мертвецов
драма, триллер
1999, США
7.0
Мэрия
1996, США
5.0
Плохие парни
триллер, боевик, комедия
1995, США
7.0
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