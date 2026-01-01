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Нестор Серрано
Нестор Серрано Nestor Serrano
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Нестор Серрано

Nestor Serrano

Дата рождения
5 ноября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Бронкс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Нестора Серрано

Родился 5 ноября 1955 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Хорошая жена 8.4
Хорошая жена (2009)
Менталист 8.3
Менталист (2008)
Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)

Фильмография Нестора Серрано

Уокер: Независимость 6.5
Уокер: Независимость
боевик 2022, США
Близкие друзья 5.7
Близкие друзья
драма, мелодрама 2022, США
В розыске 6.9
В розыске
драма, боевик, криминал 2017, США
Клинический случай 5.1
Клинический случай Clinical
ужасы, триллер 2017, США
Снайпер: Наследие 5.3
Снайпер: Наследие Sniper: Legacy
боевик, триллер, военный 2014, США / Болгария
Черный список 7.9
Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
Грейсленд 7.6
Грейсленд
драма, боевик, криминал 2013, США
Сонная Лощина 7.4
Сонная Лощина
драма, детектив, мистика 2013, США
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