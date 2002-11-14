«Смокинг»: Рецензия Киноафиши

С м о к и н г – всегда носится с белой рубашкой и бабочкой, пиджак смокинга может быть однобортным или двубортным. Непременные детали: атласные лацканы, которые могут быть заостренными или округлыми, и атласные лампасы на брюках. Самые популярные смокинги, конечно же из черной шерсти, иногда встречаются темно-синие смокинги, белый смокинг носится исключительно летом в особо торжественных случаях. Главное правило - надевать в нужной ситуации, и не надевать в неуместной ситуации. Режиссер Кевин Донован/Kevin Donovan (Смокинг –его дебютная работа, он прославлен на поприще коммерческой рекламы, на его счету множество сардонических роликов, в том числе для Пепси и пива Миллер) В ролях: Джеки Чан/Jackie Chan (Список фильмов огромен, хотя достаточно и пары «Часов Пик»), Дженнифер Лав Хьюит /Jennifer Love Hewitt (Сердцеедки), Джейсон Исаакс /Jason Isaacs (Патриот, Говорящие с ветром), Деби Мазар/Debi Mazar (Бетховен-2, Бэтмен-3), Ричи Костер/ Ritchie Coster (телесериал Закон и Порядок), Питер Стормаре/Peter Stormare (Танцующая в темноте, Шоколад), Романи Малко/ Romany Malco(Часовой механизм), др. Сценарий: Фил Рей/ Phil Hay, Мэтт Манфреди/ Matt Manfredi (Безумная/Красавица), при доработке Майкла Уилсона/Michel Wilson (соавтор Ледникового периода) Завязочка. Итак, Джимми Тонг (не расстающийся с начальным «Дж» Чан) в целом довольно заурядная личность: ему не особенно везет с девушками, у него обычная работа - он таксист, все как у всех за маленьким исключением – он прекрасный водитель, и город знает не хуже своих пяти пальцев. Как раз благодаря этим навыкам, уже через десяток минут после старта фильма, судьба нашего героя резко меняется – его принимают на работу шофера к загадочному миллионеру Кларку Девлину (Джейсон Айзекс). Этот богатый промышленник оказывается агентом сверхсекретной службы CSA. Девлин воистину великолепен, он блистает в высшем обществе, изыскан, образован. Джимми очень доволен новым местом и своим хозяином, который несмотря на предупреждение нанимательницы о недоступности и строгости, любезен и открыт с простым водителем. В разговоре с Джимми, на вопрос в чем же секрет успеха, отвечает, что на 90% тот состоит – в костюме! События развиваются довольно стремительно, и очень скоро Джимми предстоит выяснить на собственной шкуре все достоинства одёжки Девлина… Смокинг «от CSA» - шедевр не столько портного, сколько современных технологий. И простой шофер в мгновение ока превращается в необыкновенного супер-агента, а заодно и берет на себя секретную миссию хозяина. Джимми начинает работать… в паре с такой же дилетанткой, как и он сам. И все же не целиком от костюма зависит быть ли Джимми полноценным «Джеймсом»… Еще некоторые занимательные факты: - День, когда Чан поехал за сценарием к "Смокингу" был тем самым «черным вторником» - 11 сентября 2001 года. Именно в этот день он должен был сниматься в одном из эпизодов несостоявшегося фильма, рабочее название которого было "Nosebleed" ("Кровотечение из носу"), играя роль мойщика окон небоскребов. И съемки должны были проходить на одном из верхних этажей башни-близнеца. Однако, по каким-то причинам сценарист опоздал, поэтому их перенесли на другой день, а Джеки, на счастье, отправился в Торонто. - начиная со стадии пре-производства и на протяжении всех съемок, Джеки Чан, Дженнифер Лав Хьюитт и Ричи Костер беспрестанно тренировались, готовя себя к многочисленным трюковым сценам и сценам поединков, актеры отрабатывали движения в знаменитом "летающем" стиле Джеки Чана. - центральный персонаж, знаменитый смокинг, был создан известным модельером Джорджо Армани, некоторые костюмы других персонажей также от Армани. - фильм почти полностью снят в Торонто, однако: - съемочная группа проработала в поднебесье – на крыше 140-футовой башни цементохранилища – над сценой драки, включающей головокружительное падение Джеки Чана с крыши на землю аж восемь ночей кряду! - для демонстрации подводного офиса "злодея" Дидриха Беннинга, съемки производились на днище танкера Seaway Queen на 40 футах ниже уровня моря. - величественный замок Casa Loma использовался для изображения имения мультимиллионера-шпиона Кларка Девлина. - водоочистительный завод "RC Harris" послужил в фильме местом расположения штаб-квартиры агентства безопасности. - местом производства продукции водяного барона Беннинга был избран действующий завод разлива питьевой воды "Aberfoyle Springs". - а концерт Джеймса Брауна (отметьте, самого настоящего Джеймса!) снят в Royal York Hotel. - DreamWork лелеет мечту, что "Смокинг" станет родоначальником сериала. Насколько это получится, зависит, конечно же, от прокатного успеха этого фильма Резюме. Если вы еще раздумываете, какой фильм выбрать – рекомендую вам Смокинг. Я в самом деле была увлечена происходящим на экране. Тот факт, что герой Джеки впервые изначально не является супер-бойцом, весьма необычен. И именно он дал возможность актеру наконец-то по-настоящему развернутся, и примерить на себя все возможности современных высокотехнологичных примочек, что придало еще остроты, комичности и оригинальности (хотя казалось бы – куда уже больше?!) технике исполнения Чана и демонстрации его актерского мастерства. Да, сюжет напоминает всего лишь заурядный комикс, но все, что относится к его реализации - очень увлекательно, по-настоящему смешно, да и просто здорово! И еще – в самом начале фильма есть замечательный эпизод, который ярко демонстрирует Донованскую рекламистскую сущность и одновременно очень украшает фильм. Итак, представьте: мирный пейзаж у лесного озера, на водопой выходит олень, он наклоняет голову к воде. Крупным планом демонстрируется его "зад". Поднимается хвостик, и веселая струйка устремляется к глади озера. Затем камера уходит под воду, мы как бы следим за движением воды. Та попадает в трубу водозаборной станции, и затем на завод по разливу питьевой воды в бутылки…