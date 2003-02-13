«Баллистика: Экс Против Сивер»: Рецензия Киноафиши

Фильм «Баллистика: Экс против Сивер» радует динамичностью сюжета и связанной с этим «непродолжительной» продолжительностью (91 минута), что, согласитесь, сейчас редкость.

Несмотря на то, что после просмотра каких-либо ярких впечатлений и воспоминаний не остается (просмотр данного фильма оставляет в душе ровно столько же, сколько прочтение комикса из детского журнала), сам процесс просмотра не напрягает, что, в общем-то, и можно назвать настоящим отдыхом как для тела, так и для мозга.

Содержание таково (постараемся не раскрывать основную интригу). Есть две спецслужбы – ФБР и НСА. У каждой из них (правильнее будет сказать, у людей, находящихся в руководстве этих спецслужб) свои интересы. Борьба идет за новую разработку - микроскопическое управляемое устройство-убийцу. Героя Антонио Бандераса, бывшего агента ФБР Джереми Экса, шантажируя (играя на самых личных чувствах) впутывают в это дело… Обстоятельства складываются так, что ему предстоит сражаться с женщиной-киллером: с начала против нее, а потом – на одной стороне. Как выясняется, на самом деле, «она – не киллер, она -…» (кто - Вы узнаете в конце фильма). Итог – плохие побеждены, Джереми Экс обрел «счастье в личной жизни».

Фильм довольно зрелищный. Спецэффекты следующие:

1. Стрельба! (из всех видов оружия)

2. Взрывы! (очень много, и почти все «в холостую» - до врагов никогда не достают)

3. Столкновения! (машины тоже всякие разные)

4. «Восточные» драки! (круто, но, конечно не «Крадущийся тигр, прячущийся дракон»).

В общем, фильм наивный и смешной (что не очень-то вяжется с заявленным жанром - футуристический боевик). А если попробовать найти смысл, то создатели, видимо, хотели еще раз напомнить нам, зрителям, что всегда будут на свете мерзавцы, готовые переступить через все ради достижения своих грязных целей, и что должны быть люди, готовые противостоять им; что зло должно быть наказано, а хорошие люди имеют право на счастье…

Можете посмотреть этот фильм, если вам хочется посмотреть на Бандераса и драки (непрерывно в течение 91 минуты).