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Ленинградские ковбои едут в Америку
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Leningrad Cowboys Go America

Ленинградские ковбои едут в Америку, 1989

1989
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Искрометная комедия об удачах и разочарованиях одной сибирской рок группы. Местный немногословный импессарио, ошеломленный невероятным отсутствием каких-либо проблесков таланта у исполнителей, советует им попытать удачи в Америке. Ленинградские ковбои, сопровождаемые своим деспотичным менеджером по имени Владимир, летят в Нью-Йорк, пытаясь выучить английский на борту самолета. Сумасшедшие прически, темные очки и ботинки с неимоверно длинными носками помогают героям сойти за американцев. Музыканты привязывают к крыше купленного автомобиля заполненный пивом со льдом гроб с их замерзшим в Сибири бас-гитаристом и отправлются на юг, в Мексику...
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 24 марта 1989
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки
В ролях
Сакке Ярвенпаа
Хейкки Кескинен
Пимме Корхонен
Сакари Куосмянен
Матти Пеллонпяя
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ленинградские ковбои едут в Америку 2 постера
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