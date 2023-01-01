Ленинградские ковбои едут в Америку, 1989

Искрометная комедия об удачах и разочарованиях одной сибирской рок группы. Местный немногословный импессарио, ошеломленный невероятным отсутствием каких-либо проблесков таланта у исполнителей, советует им попытать удачи в Америке. Ленинградские ковбои, сопровождаемые своим деспотичным менеджером по имени Владимир, летят в Нью-Йорк, пытаясь выучить английский на борту самолета. Сумасшедшие прически, темные очки и ботинки с неимоверно длинными носками помогают героям сойти за американцев. Музыканты привязывают к крыше купленного автомобиля заполненный пивом со льдом гроб с их замерзшим в Сибири бас-гитаристом и отправлются на юг, в Мексику...

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