Два приятеля Рейно и Валто отправляются в выходной в путешествие по южной Финляндии на машине «Волга». Рейно, механик, любит бренди, Валто, обожает кофе и находится под каблуком своей матери. По дороге они встречают эстонку Татьяну и Клавдию, девушку из Казахстана. Языковой барьер затрудняет общение, но главное, молодые люди совершенно теряются в присутствии новых знакомых.
|27 октября 1995
|Великобритания
|29 декабря 1994
|Венгрия
|7 июля 1994
|Германия
|28 июня 1996
|Греция
|19 января 1996
|Дания
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|Испания
|8 сентября 1994
|Канада
|14 января 1994
|Латвия
|19 января 1995
|Нидерланды
|24 ноября 1995
|Норвегия
|14 января 1994
|США
|14 января 1994
|Финляндия
|2 ноября 1994
|Франция
|11 апреля 1997
|Чехия
|U
|18 мая 1996
|Швеция
|11 февраля 1995
|Япония