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Постер фильма Береги свою косынку, Татьяна
Постер фильма Береги свою косынку, Татьяна
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Береги свою косынку, Татьяна

Береги свою косынку, Татьяна

Pida huivista kiinni, Tatjana 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Два приятеля Рейно и Валто отправляются в выходной в путешествие по южной Финляндии на машине «Волга». Рейно, механик, любит бренди, Валто, обожает кофе и находится под каблуком своей матери. По дороге они встречают эстонку Татьяну и Клавдию, девушку из Казахстана. Языковой барьер затрудняет общение, но главное, молодые люди совершенно теряются в присутствии новых знакомых.

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 19 апреля 2024
Премьера в мире 14 января 1994
Дата выхода
27 октября 1995 Великобритания
29 декабря 1994 Венгрия
7 июля 1994 Германия
28 июня 1996 Греция
19 января 1996 Дания
26 апреля 2024 Испания
8 сентября 1994 Канада
14 января 1994 Латвия
19 января 1995 Нидерланды
24 ноября 1995 Норвегия
14 января 1994 США
14 января 1994 Финляндия
2 ноября 1994 Франция
11 апреля 1997 Чехия U
18 мая 1996 Швеция
11 февраля 1995 Япония
Производство Sputnik, Pandora Filmproduktion
Другие названия
Pidä huivista kiinni, Tatjana, Take Care of Your Scarf, Tatiana, Tatjana, Agárrate el pañuelo, Tatiana, Attenta al foulard, Tatjana, Cuida tu bufanda, Tatiana, Čuvaj maramu, Tatjana, Håll i scarfen, Tatjana!, Pas op je sjaal, Tatjana, Pas på dit tørklæde, Tatjana, Pass på skjerfet ditt, Tatjana, Pidä huivista kiinni Svetlana, nyt mennään, Pidä huivista kiinni Tatjana, nyt mennään, Tatiana, Tiens ton foulard, Tatiana, Vigyázz a kendődre Tatyjána!, Θα το φας το κεφάλι σου, Τατιάνα, Береги свою косынку, Татьяна, 坐穩車，泰欣娜, 愛しのタチアナ
Режиссер
Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки
В ролях
Кирси Тиккилайнен
Мато Валтонен
Элина Сало
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Марку Пеллонпяя
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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