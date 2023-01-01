Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дверь в полу Дверь в полу
Киноафиша Фильмы Дверь в полу Дверь в полу, 2004: актеры и роли
The Door in the Floor Дверь в полу 2004 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дверь в полу, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тод Уильямс Тод Уильямс Tod Williams
В ролях
Ким Бейсингер Ким Бейсингер Kim Basinger Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Джон Фостер Jon Foster Ларри Пайн Larry Pine Джон Ротман John Rothman Харви Лумис Harvey Loomis Бижу Филлипс Бижу Филлипс Bijou Phillips Мими Роджерс Мими Роджерс Mimi Rogers Майк С. Райан Mike S. Ryan Либби Лэнгдон Libby Langdon Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App