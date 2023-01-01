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Дверь в полу
Дверь в полу, 2004: актеры и роли
The Door in the Floor
Дверь в полу
2004 / США
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Дверь в полу, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тод Уильямс
Tod Williams
В ролях
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Джон Фостер
Jon Foster
Ларри Пайн
Larry Pine
Джон Ротман
John Rothman
Харви Лумис
Harvey Loomis
Бижу Филлипс
Bijou Phillips
Мими Роджерс
Mimi Rogers
Майк С. Райан
Mike S. Ryan
Либби Лэнгдон
Libby Langdon
Эль Фаннинг
Elle Fanning
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