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Тарелка Тарелка
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Тарелка, 2000

2000 / Австралия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме

- фильм основан на реальных событиях.

В июле 1969 года на Луну стартовал "Аполлон 11"с тремя астронавтами на борту. Человек впервые должен был ступить на поверхность Луны. Для передачи телесигнала в Хьюстон из южного полушария была выбрана тарелка мощного телескопа, установленная посредине пастбища для овец в провинциальном городке Австралии. Для всего местного населения это была ошеломляющая новость, а для небольшого штата сотрудников во главе с Клиффом Бэкстоном (Сэм Нилл) эта работа стала самым важным событием в их жизни. И вот во время работы, случайно, по небрежности одного из сотрудников, отключилась электроэнергия, и все координаты были сбиты. Связь с Аполлоном прекратилась. Почти целые сутки ребятам приходилось дурачить центр в Хьюстоне, но к счастью им самим удалось все исправить.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 31 июля 2020
Премьера в мире 15 сентября 2000
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Роб Ситч
В ролях
Джон Глен
Николас Белл
Ричард Никсон
Майкл Коллинз
Уолтер Кронкит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тарелка 2 постера
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