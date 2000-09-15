Тарелка, 2000

В июле 1969 года на Луну стартовал "Аполлон 11"с тремя астронавтами на борту. Человек впервые должен был ступить на поверхность Луны. Для передачи телесигнала в Хьюстон из южного полушария была выбрана тарелка мощного телескопа, установленная посредине пастбища для овец в провинциальном городке Австралии. Для всего местного населения это была ошеломляющая новость, а для небольшого штата сотрудников во главе с Клиффом Бэкстоном (Сэм Нилл) эта работа стала самым важным событием в их жизни. И вот во время работы, случайно, по небрежности одного из сотрудников, отключилась электроэнергия, и все координаты были сбиты. Связь с Аполлоном прекратилась. Почти целые сутки ребятам приходилось дурачить центр в Хьюстоне, но к счастью им самим удалось все исправить.