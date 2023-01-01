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Тарелка
Тарелка, 2000: актеры и роли
The Dish
Тарелка
2000 / Австралия
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Тарелка, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Ситч
Rob Sitch
В ролях
Джон Глен
Николас Белл
Nicholas Bell
Ричард Никсон
Richard Nixon
Майкл Коллинз
Michael Collins
Уолтер Кронкит
Нил Армстронг
Neil Armstrong
Джон Ф. Кеннеди
Хубер Х. Хамфри
Сэм Нил
Sam Neill
Кевин Хэррингтон
Kevin Harrington
Том Лонг
Tom Long
Патрик Уорбартон
Женевьев Муи
Тайлер Кэйн
Tayler Kane
Билле Браун
Эндрю С. Гилберт
Andrew S. Gilbert
Карл Снелл
Carl Snell
Билли Митчелл
Billy Mitchell
Розалинд Хэммонд
Наоми Райт
Naomi Wright
Беверли Данн
Beverley Dunn
Бернард Карри
Bernard Curry
Керри Уолкер
Денис Робертс
Denise Roberts
Джефф Кеох
Мэрилин О`Доннелл
Рэндэлл Бергер
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