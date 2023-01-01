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Тарелка Тарелка
Киноафиша Фильмы Тарелка Тарелка, 2000: актеры и роли
The Dish Тарелка 2000 / Австралия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Тарелка, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Ситч Rob Sitch
В ролях
Джон Глен Николас Белл Nicholas Bell Ричард Никсон Richard Nixon Майкл Коллинз Michael Collins Уолтер Кронкит Нил Армстронг Neil Armstrong Джон Ф. Кеннеди Хубер Х. Хамфри Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Кевин Хэррингтон Kevin Harrington Том Лонг Tom Long Патрик Уорбартон Женевьев Муи Тайлер Кэйн Tayler Kane Билле Браун Эндрю С. Гилберт Andrew S. Gilbert Карл Снелл Carl Snell Билли Митчелл Billy Mitchell Розалинд Хэммонд Наоми Райт Naomi Wright Беверли Данн Beverley Dunn Бернард Карри Bernard Curry Керри Уолкер Денис Робертс Denise Roberts Джефф Кеох Мэрилин О`Доннелл Рэндэлл Бергер Чарльз Бад Тингуэлл Элистер Пэтерсон Колетт Мэнн
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