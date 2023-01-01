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Стеклянный дом
Стеклянный дом, 2001: актеры и роли
The Glass House
Стеклянный дом
2001 / США
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Стеклянный дом, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниэл Сэкхейм
В ролях
Лили Собески
Leelee Sobieski
Дайан Лэйн
Diane Lane
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Брюс Дерн
Bruce Dern
Рита Уилсон
Rita Wilson
Тревор Морган
Trevor Morgan
Кифи
Крис Нот
Chris Noth
Дженьюэри Джонс
January Jones
Майкл О`Нил
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