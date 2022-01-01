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Нью-Йорк, Нью-Йорк Нью-Йорк, Нью-Йорк
Киноафиша Фильмы Нью-Йорк, Нью-Йорк Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2008: актеры и роли
Synecdoche, New York Нью-Йорк, Нью-Йорк 2008 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарли Кауфман Charlie Kaufman
В ролях
Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Саманта Мортон Саманта Мортон Samantha Morton Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Хоуп Дэвис Хоуп Дэвис Hope Davis
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