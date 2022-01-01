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Нью-Йорк, Нью-Йорк
Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2008: актеры и роли
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Нью-Йорк, Нью-Йорк
2008 / США
Трейлер
5.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарли Кауфман
Charlie Kaufman
В ролях
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Саманта Мортон
Samantha Morton
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Хоуп Дэвис
Hope Davis
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