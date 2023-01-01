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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Стены Челси
Стены Челси, 2001: актеры и роли
Chelsea Walls
Стены Челси
2001 / США
5.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Стены Челси, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Хоук
Ethan Hawke
В ролях
Бьянка Хантер
Bianca Hunter
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
Ума Турман
Uma Thurman
Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
Стив Зан
Steve Zahn
Ричард Линклейтер
Richard Linklater
Кевин Корригэн
Kevin Corrigan
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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