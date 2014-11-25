Успех иконе британского поп-арта Дэвид Хокни принесла его яркая живопись, которой он начал заниматься еще в 1960-х, когда из дождливой Великобритании он переехал в солнечный Лос-Анджелес. Сегодня же Хокни активно экспериментирует с новейшими технологиями и экспонирует, среди прочего, работы, созданные на «айпаде», оставаясь одним из самых узнаваемых и продаваемых художников в мире. Фильм «Хокни» — это увлекательный коллаж из рассказов героев его знаменитых двойных портретов, историй друзей и архивных интервью, исполненный легкостью и тем особым взглядом на мир, которым этот экстраординарный британец, однажды вдохновленный Энди Уорхолом, уже больше полувека делится со зрителями.

