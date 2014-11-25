Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Хокни
Постер фильма Хокни
6.7 Рейтинг IMDb: 6.8
Киноафиша Фильмы Хокни

Хокни

Hockney 18+
О фильме

Успех иконе британского поп-арта Дэвид Хокни принесла его яркая живопись, которой он начал заниматься еще в 1960-х, когда из дождливой Великобритании он переехал в солнечный Лос-Анджелес. Сегодня же Хокни активно экспериментирует с новейшими технологиями и экспонирует, среди прочего, работы, созданные на «айпаде», оставаясь одним из самых узнаваемых и продаваемых художников в мире. Фильм «Хокни» — это увлекательный коллаж из рассказов героев его знаменитых двойных портретов, историй друзей и архивных интервью, исполненный легкостью и тем особым взглядом на мир, которым этот экстраординарный британец, однажды вдохновленный Энди Уорхолом, уже больше полувека делится со зрителями.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 25 ноября 2014
Дата выхода
25 ноября 2014 Великобритания
8 августа 2019 Южная Корея
Сборы в мире $475 844
Производство Blakeway Productions, Fly Film Company, British Film Company
Другие названия
Hockney, Hockney: Seeing Beauty
Режиссер
Рэнделл Райт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Слушать
