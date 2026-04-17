Август и Элеонора, брат и сестра-вампиры, берутся за задачу познакомить недавно превратившуюся в вампира Марию со своим сверхъестественным миром и соревнуются, кто из них лучше всего представит его традиции и обычаи. В этом мире давно существовала напряженность между различными видами, но благодаря усилиям Августа и Элеоноры между ними был заключен союз. Единственный вид, оставшийся вне союза, — это ведьмы. Они отказываются сотрудничать и стремятся уничтожить остальных. Осознав свою слабость перед другими сверхъестественными существами, ведьмы предпринимают отчаянный шаг: они воскрешают первую и древнейшую ведьму, которая в далеком прошлом невольно дала начало родам вампиров и оборотней. Теперь она возвращается с целью исправить свою «ошибку» и восстановить силу ведьминского рода.