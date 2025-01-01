Кайл Сэбихи

Netflix обнародовал топ-10 самых популярных фильмов: лидирует безусловный хит 2025 года со 236 млн просмотров

Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям

Расплатился ли Серхан за все свои грехи? Рассказываем, чем закончился турецкий сериал «Дикий»

«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)

Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»

«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»

Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала

«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)

В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»

Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг