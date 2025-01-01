Меню
О персоне
Фильмография
Крешимир Новакович
Kresh Novakovic
Крешимир Новакович
Крешимир Новакович
Kresh Novakovic
Дата рождения
13 декабря 1974
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Бронкс, США
Популярные фильмы
7.2
Анализируй это
(1999)
4.7
Потрошитель. Наследие
(2024)
4.3
Дон Кью
(2023)
Фильмография Крешимир Новакович
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2023
1999
Все
3
Фильмы
3
Актер
2
Продюсер
2
4.7
Потрошитель. Наследие
Bloodline Killer
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
4.3
Дон Кью
Don Q
комедия, криминал, драма
2023, США
7.2
Анализируй это
Analyze This
криминал, комедия
1999, США / Австралия
Смотреть трейлер
