Красавчику Брауну, известному под кличкой "Живчик", нет равных в Гарлеме. У "Живчика" есть пистолет. У "Живчика"- отличная голова и острый язык. И именно "Живчик" должен помешать ужасной банде Багзи Колхуна завладеть ночным клубом своего отчима - знаменитого "Сахарного" Рэя. Объединившись, родственнички решают устроить алчным негодяям невероятно коварную ловушку, выбраться откуда гангстеры уже не смогут.
|17 ноября 1989
|Россия
|16+
|25 мая 1990
|Великобритания
|12 апреля 1990
|Германия
|25 мая 1990
|Ирландия
|18
|17 ноября 1989
|Казахстан
|9 февраля 1990
|Нидерланды
|17 ноября 1989
|США
|17 ноября 1989
|Украина
|24 января 1990
|Франция