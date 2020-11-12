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Постер фильма Гарлемские ночи
6.6
Киноафиша Фильмы Гарлемские ночи
6.6

Гарлемские ночи

, 1989
Harlem Nights
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Гарлемские ночи
6.6

О фильме

Красавчику Брауну, известному под кличкой "Живчик", нет равных в Гарлеме. У "Живчика" есть пистолет. У "Живчика"- отличная голова и острый язык. И именно "Живчик" должен помешать ужасной банде Багзи Колхуна завладеть ночным клубом своего отчима - знаменитого "Сахарного" Рэя. Объединившись, родственнички решают устроить алчным негодяям невероятно коварную ловушку, выбраться откуда гангстеры уже не смогут.

В ролях

Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Quick
Редд Фокс
Bennie Wilson
Берлинда Толберт
Annie
Майкл Лернер
Майкл Лернер
Bugsy Calhoune
Дэнни Айелло
Phil Cantone
Делла Риз
Vera
Ричард Прайор
Sugar Ray
Стэн Шоу
Jack Jenkins
Jasmine Guy
Dominique La Rue
Вик Полицос
Richie Vento
Режиссер Эдди Мерфи
Сценарист Эдди Мерфи
Композитор Херби Хэнкок
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 17 ноября 1989
Дата выхода
17 ноября 1989 Россия 16+
25 мая 1990 Великобритания
12 апреля 1990 Германия
25 мая 1990 Ирландия 18
17 ноября 1989 Казахстан
9 февраля 1990 Нидерланды
17 ноября 1989 США
17 ноября 1989 Украина
24 января 1990 Франция
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $60 864 870
Производство Eddie Murphy Productions, Paramount Pictures
Другие названия
Harlem Nights, Noches de Harlem, Los reyes de la noche, Harlem Geceleri, Harlemi éjszakák, Harlemin yöt, Les nuits de Harlem, Noce Harlemu, Noci v Harlemu, Nopţi în Harlem, Oi nyhtes tou Harlem, Os Donos da Noite, Os Reis da Noite, Οι νύχτες του Χάρλεμ, Гарлемские ночи, Ночі Гарлема, Харлемске ноћи, Харлемски нощи, हार्लम नाइट्स, 할렘 나이트, ハーレム・ナイト, 哈林夜總會, Oi nyxtes tou Harlem, Oi nyxtes tou Xarlem

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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