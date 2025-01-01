Меню
Награды и номинации фильма Поменяться местами 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
