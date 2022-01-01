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Дон Амичи
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Дата рождения
31 мая 1908
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
6 декабря 1993
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Дон Амичи
Родился 31 мая, 1908 года, Кеноша, Висконсин, США.
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Фильмография Дон Амичи
Оскар
комедия, криминал
1991, США
7.0
Всё меняется
комедия, криминал, драма
1988, США
7.0
Кокон
фантастика, драма
1985, США
6.0
Поменяться местами
комедия
1983, США
7.0
Рэгтайм Бэнд Александра
мюзикл, мелодрама, драма
1938, США
6.0
В старом Чикаго
драма, боевик, мюзикл, мелодрама
1937, США
6.0
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