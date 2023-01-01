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Новая Франция
Новая Франция, 2004: актеры и роли
Nouvelle-France
Новая Франция
2004 / Франция / Канада / Великобритания
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Новая Франция, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан Боден
Jean Bodin
В ролях
Ноэми Годен-Виньо
Noémie Godin-Vigneau
Давид Ла Эй
David La Haye
Себастьен Юбердо
Sébastien Huberdeau
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Бьянка Жервэ
Пьер Лебо
Pierre Lebeau
Венсан Перес
Vincent Perez
Изабель Рише
Isabelle Richer
Йоханн-Мари Тремблэ
Johanne Marie Tremblay
Тим Рот
Tim Roth
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Колм Мини
Colm Meaney
Виктор Лукьяненко
Victor Loukianenko
Филипп Дормуа
Philippe Dormoy
Ирен Жакоб
Irène Jacob
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