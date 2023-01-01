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Новая Франция Новая Франция
Киноафиша Фильмы Новая Франция Новая Франция, 2004: актеры и роли
Nouvelle-France Новая Франция 2004 / Франция / Канада / Великобритания
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Новая Франция, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан Боден Jean Bodin
В ролях
Ноэми Годен-Виньо Noémie Godin-Vigneau Давид Ла Эй David La Haye Себастьен Юбердо Sébastien Huberdeau Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Бьянка Жервэ Пьер Лебо Pierre Lebeau Венсан Перес Венсан Перес Vincent Perez Изабель Рише Isabelle Richer Йоханн-Мари Тремблэ Johanne Marie Tremblay Тим Рот Тим Рот Tim Roth Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Колм Мини Колм Мини Colm Meaney Виктор Лукьяненко Victor Loukianenko Филипп Дормуа Philippe Dormoy Ирен Жакоб Ирен Жакоб Irène Jacob Джульетт Госселин Джульетт Госселин Juliette Gosselin
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