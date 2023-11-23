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Киноафиша Новости Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг готовят сериал «Мыс страха»

Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг готовят сериал «Мыс страха»

23 ноября 2023 11:04
Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг готовят сериал «Мыс страха»

Именитые режиссеры взяли на себя функции продюсеров.

Как сообщает Deadline, в разработку запущена многосерийная адаптация криминального триллера «Мыс страха». Мартин Скорсезе, снявший одноименную картину 1991 года, работает над шоу в качестве продюсера вместе со Стивеном Спилбергом и Ником Антоской («Притворство», «Новый вишневый вкус»), который также выступает шоураннером. Предстоящий сериал станет первым совместным телевизионным проектом Скорсезе и Спилберга.

Описание многосерийного переосмысления «Мыса страха» гласит:

«Супружеская пара юристов оказывается перед лицом шторма, когда одиозный убийца из их прошлого выходит на свободу, проведя много лет в тюрьме. Напряженный современный триллер, в котором исследуется одержимость Америки XXI века криминальными историями из реальной жизни».

Оригинальный «Мыс страха» с Грегори Пеком и Робертом Митчемом вышел в 1962 году. В основу фильма лег роман Джона Д. Макдональда, впервые опубликованный в 1957 году. Пек сыграл адвоката Сэма Боудена, которого преследует насильник Макс Кэди, воплощенный Митчемом.

В 1991 году Скорсезе выпустил ремейк, в котором главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Ник Нолти, Джессика Лэнг, Джо Дон Бейкер и Джульетт Льюис.

Фото: Universal Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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