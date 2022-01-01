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Аня Клинг
Аня Клинг
Anja Kling
О персоне
Фильмография
Аня Клинг
Anja Kling
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Дата рождения
22 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Потсдам, ГДР (Германия)
Рост
172 см
Биография Ани Клинг
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Фильмография Ани Клинг
Помогите, я уменьшил своих друзей!
приключения, комедия, семейный
2021, Германия
5.0
Помогите, я уменьшил свою училку!
боевик, приключения, комедия
2015, Германия / Австрия
5.0
Лили - настоящая ведьма. Путешествие в Мандолан
комедия, детектив, семейный, фэнтези
2011, Германия / Испания / Австрия
5.0
Граница
триллер
2010, Германия
5.0
Ханни и Нанни
семейный
2010, Германия
5.0
Лилли - маленькая ведьма
семейный, комедия, анимация
2008, Германия
0.0
На колесах
комедия, мелодрама
2006, Германия
7.0
Сбежавший лось
семейный, фэнтези, комедия
2005, Германия
5.0
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