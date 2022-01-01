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Люди Икс Люди Икс
Киноафиша Фильмы Люди Икс Люди Икс, 2000: актеры и роли
X-Men Люди Икс 2000 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Люди Икс, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Фамке Янссен Фамке Янссен Famke Janssen Холли Берри Холли Берри Halle Berry Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Тайлер Мэйн Tyler Mane Рэй Парк Ray Park Ребекка Ромин Ребекка Ромин Rebecca Romijn Брюс Дэвисон Брюс Дэвисон Bruce Davison Мэттью Шарп Matthew Sharpe
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