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Люди Икс
Люди Икс, 2000: актеры и роли
X-Men
Люди Икс
2000 / США
7.4
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Люди Икс, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер
Bryan Singer
В ролях
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Хью Джекман
Hugh Jackman
Анна Пакуин
Anna Paquin
Фамке Янссен
Famke Janssen
Холли Берри
Halle Berry
Джеймс Марсден
James Marsden
Тайлер Мэйн
Tyler Mane
Рэй Парк
Ray Park
Ребекка Ромин
Rebecca Romijn
Брюс Дэвисон
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Matthew Sharpe
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