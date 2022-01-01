Смертельное дельце, 2021

После внезапной смерти мужа Джеки унаследовала целое состояние. Вместе с подругой Кэт она открывает собственную танцевальную студию, скорбит по мужу и растит дочь-подростка Мэдисон. Но время идет, и спустя три года в жизни Джеки появляется красивый и талантливый пластический хирург Кевин. Их роман развивается стремительно, и вот уже Кевин переезжает в дом к Джеки и Мэдисон. Но Мэдисон не торопится принимать нового отчима, её терзают подозрения: сначала она находит странное письмо в его электронной почте, а после происходит целая череда несчастных случаев с людьми, которые так или иначе были связаны с наследством, или расследованием обстоятельств смерти её отца. Мэдисон пытается убедить мать, что они в опасности, но Джеки уверена, что это не больше, чем подростковая ревность…