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Смертельное дельце Смертельное дельце
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A Deadly Deed

Смертельное дельце, 2021

2021 / США
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

После внезапной смерти мужа Джеки унаследовала целое состояние. Вместе с подругой Кэт она открывает собственную танцевальную студию, скорбит по мужу и растит дочь-подростка Мэдисон. Но время идет, и спустя три года в жизни Джеки появляется красивый и талантливый пластический хирург Кевин. Их роман развивается стремительно, и вот уже Кевин переезжает в дом к Джеки и Мэдисон. Но Мэдисон не торопится принимать нового отчима, её терзают подозрения: сначала она находит странное письмо в его электронной почте, а после происходит целая череда несчастных случаев с людьми, которые так или иначе были связаны с наследством, или расследованием обстоятельств смерти её отца. Мэдисон пытается убедить мать, что они в опасности, но Джеки уверена, что это не больше, чем подростковая ревность…

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Эндрю Лоуренс
В ролях
Роберт Дави
Роберт Дави
Эндрю Лоуренс
Саманта Коуп
Мэттью Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смертельное дельце 2 постера
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Смертельное дельце
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