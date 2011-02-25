Анна, энергичная 10-летняя девчушка, обожающая лазить по деревьям и носиться повсюду со скоростью света. Когда в ее классе появляется новый ученик, Йорген, который переезжает в дом, где по местным поверьям живут привидения, привычный уклад Анны летит кувырком, потому что она влюбляется впервые в жизни. Но у нее — куча соперниц, ибо все девчонки в классе, в том числе и записная красавица Эллен, тоже влюблены в Йоргена. Но это не препятствие для маленькой Анны, она готова идти до конца, чтобы добиться своего избранника. Когда речь идет о любви, все ведь дозволено, не так ли?..
СтранаНорвегия
Продолжительность1 час 23 минуты
Год выпуска2011
Премьера в мире25 февраля 2011
Дата выхода
16 марта 2012
Австрия
11 января 2012
Германия
25 февраля 2011
Норвегия
3 марта 2011
США
Бюджет18 000 000 NOK
Сборы в мире$2 221 278
ПроизводствоCinenord, Film Fund FUZZ
Другие названия
Jørgen + Anne = sant, Totally True Love, Superechte liefde, Absolutnie prawdziwa miłość, Anne elsker Jørgen, Anne liebt Philipp, Igazi őrült szerelem, Il primo amore di Anne, Jörgen + Anne = sant, Jörgen + Anne = totta, Tõeline armastus, Йорген + Анна = любовь, 真実の恋