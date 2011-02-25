Анна, энергичная 10-летняя девчушка, обожающая лазить по деревьям и носиться повсюду со скоростью света. Когда в ее классе появляется новый ученик, Йорген, который переезжает в дом, где по местным поверьям живут привидения, привычный уклад Анны летит кувырком, потому что она влюбляется впервые в жизни. Но у нее — куча соперниц, ибо все девчонки в классе, в том числе и записная красавица Эллен, тоже влюблены в Йоргена. Но это не препятствие для маленькой Анны, она готова идти до конца, чтобы добиться своего избранника. Когда речь идет о любви, все ведь дозволено, не так ли?..

Развернуть