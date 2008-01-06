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Poster of Legends of the Fall
7.7
Kinoafisha Films Legends of the Fall
7.7

Legends of the Fall

, 1994
Legends Of The Fall
USA / Drama, War, Western / 18+
Poster of Legends of the Fall
7.7

Synopsis

In the 1900s, three brothers and their father living in the remote wilderness of Montana are affected by betrayal, history, love, nature, and war.

Cast

Brad Pitt
Brad Pitt
Tristan
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Ludlow
Aidan Quinn
Aidan Quinn
Alfred
Julia Ormond
Julia Ormond
Susannah
Henry Thomas
Henry Thomas
Samuel
Karina Lombard
Isabel Two
Gordon Tootoosis
One Stab
Christina Pickles
Isabel
Paul Desmond
Decker
Tantoo Cardinal
Tantoo Cardinal
Pet
Robert Wisden
John Novak
Director Edward Zwick
Writer Susan Shilliday, William D. Wittliff, Jim Harrison
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 1994
Online premiere 6 January 2008
World premiere 23 November 1994
Release date
23 November 1994 Russia 16+
27 April 1995 Argentina
2 March 1995 Australia M
13 April 1995 Brazil
13 January 1995 Canada
25 May 1995 Czechia 12+
10 March 1995 Denmark
28 April 1995 Estonia
14 July 1995 Finland
5 April 1995 France
29 March 1995 Germany
27 April 1995 Great Britain
13 April 1995 Greece
11 May 1995 Hungary
28 April 1995 Ireland
24 March 1995 Italy
10 June 1995 Japan
23 November 1994 Kazakhstan
6 October 1995 Lithuania
16 March 1995 Netherlands
2 March 1995 New Zealand
17 May 1995 Philippines
5 May 1995 Poland
11 May 1995 Portugal
25 May 1995 Slovakia
27 October 2021 South Korea 15
8 March 1995 Spain
19 May 1995 Sweden
1 April 1995 Switzerland
10 March 1995 Taiwan
5 May 1995 Turkey
16 December 1994 USA
23 November 1994 Ukraine
5 May 1995 Uruguay
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $160,638,883
Production TriStar Pictures, The Bedford Falls Company, Pangaea
Also known as
Legends of the Fall, Leyendas de pasión, Intohimon tuulet, Legenda o vášni, Legenden der Leidenschaft, Légendes d'automne, Afsaaneha-ye Khazaan, Höstlegender, Huyền Thoại Mùa Thu, İhtiras Rüzgarları, Jesenska pripoved, Legenda o jeseni, Legende o strasti, Legendele toamnei, Legendernes tid, Lendas da Paixão, Lendas de Paixão, Lidenskapens pris, Llegendes de passió, Passionens vindar, Rudens leģendas, Rudens legendos, Ruhot Shel T'shuka, Sügislegendid, Szenvedélyek viharában, Thryloi tou pathous, Vento di passioni, Wichry namiętności, Θρύλοι του πάθους, Легенди за страстта, Легенди осені, Легенды осени, レジェンド・オブ・フォール 果てしなき想い, 燃情岁月, 真愛一世情, Ehtiras Küləkləri, Payızın Əfsanələri

Film rating

7.7
Rate 38 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  648 In the Drama genre  294 In the War genre  31 In the Western genre  9 In films of USA  428 In films of 1994  8
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soundtrack Legends of the Fall

Quotes

Alfred I followed all of the rules, man's and God's. And you, you followed none of them. And they all loved you more. Samuel, Father, and my... even my own wife.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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