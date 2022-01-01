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Легенды осени
Легенды осени, 1994: актеры и роли
Legends Of The Fall
Легенды осени
1994 / США
7.8
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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Легенды осени, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик
Edward Zwick
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Джулия Ормонд
Julia Ormond
Генри Томас
Henry Thomas
Карина Ломбард
Karina Lombard
Гордон Тутусис
Gordon Tootoosis
Кристина Пиклз
Christina Pickles
Пол Десмонд
Танту Кардинал
Tantoo Cardinal
Роберт Уизден
Robert Wisden
Джон Новак
John Novak
Кеннет Уэлш
Kenneth Welsh
Билл Дау
Bill Dow
Сэм Саркар
Sam Sarkar
Найджел Беннетт
Nigel Bennett
Киган МакИнтош
Эрик Джонсон
Eric Johnson
Рэндолл Слэвин
Даг Хьюз
Doug Hughes
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