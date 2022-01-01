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Легенды осени Легенды осени
Киноафиша Фильмы Легенды осени Легенды осени, 1994: актеры и роли
Legends Of The Fall Легенды осени 1994 / США
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Легенды осени, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик Эдвард Цвик Edward Zwick
В ролях
Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Эйдан Куинн Эйдан Куинн Aidan Quinn Джулия Ормонд Джулия Ормонд Julia Ormond Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Карина Ломбард Karina Lombard Гордон Тутусис Gordon Tootoosis Кристина Пиклз Christina Pickles Пол Десмонд Танту Кардинал Танту Кардинал Tantoo Cardinal Роберт Уизден Robert Wisden Джон Новак John Novak Кеннет Уэлш Kenneth Welsh Билл Дау Bill Dow Сэм Саркар Sam Sarkar Найджел Беннетт Nigel Bennett Киган МакИнтош Эрик Джонсон Эрик Джонсон Eric Johnson Рэндолл Слэвин Даг Хьюз Doug Hughes Сикуан Огер
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