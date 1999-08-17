Алисе и Люку по 17 лет, гормоны в их организмах так играют, что они выдумывают все новые и новые формы любви. Но даже в сексе с черными повязками на глазах они не находят удовлетворения. Алиса заводит роман с симпатичным однокурсником - арабом. люк, узнав об этом, убивает соперника и они с Алисой закапывают труп в лесу. Но им не везет. Их замечает житель лесного домика, и он не прочь с ними поразвлечься. Лесник закрывает узников в подвале, где любовники, к своему "удовольствию", находят труп недавно похороненного приятеля. И калейдоскоп развлечений начинается... В фильме можно заметить все озоновские художественные пристрастия: убийство, гомосексуализм, извращение, черный юмор.

Франция, 1999