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Постер фильма Криминальные любовники
6.2
Киноафиша Фильмы Криминальные любовники
6.2

Криминальные любовники

, 1999
Les Amants Criminels
Франция / драма, триллер / 18+
Постер фильма Криминальные любовники
6.2

О фильме

Алисе и Люку по 17 лет, гормоны в их организмах так играют, что они выдумывают все новые и новые формы любви. Но даже в сексе с черными повязками на глазах они не находят удовлетворения. Алиса заводит роман с симпатичным однокурсником - арабом. люк, узнав об этом, убивает соперника и они с Алисой закапывают труп в лесу. Но им не везет. Их замечает житель лесного домика, и он не прочь с ними поразвлечься. Лесник закрывает узников в подвале, где любовники, к своему "удовольствию", находят труп недавно похороненного приятеля. И калейдоскоп развлечений начинается... В фильме можно заметить все озоновские художественные пристрастия: убийство, гомосексуализм, извращение, черный юмор.

Франция, 1999

В ролях

Салим Кешьюш
Салим Кешьюш
Saïd
Мики Манойлович
Мики Манойлович
L'homme des bois
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Luc
Наташа Ренье
Alice
Ясмин Белмади
Karim
Bernard Maume
Le professeur
Jean-Louis Debard
Le gardien de nuit
Catherine Vierne
La vendeuse de bijoux
Marielle Coubaillon
L'hôtesse du supermarché
Olivier Papot
Le policier
Режиссер Франсуа Озон
Сценарист Марина де Ван, Франсуа Озон, Марсия Романо, Annabelle Perrichon, Артюр Рембо
Композитор Филипп Ромби
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 17 августа 1999
Дата выхода
3 сентября 1999 Италия
11 сентября 2023 Канада
18 августа 1999 США
17 августа 1999 Франция
Производство Fidélité Productions, Arte France Cinéma, StudioCanal
Другие названия
Les amants criminels, Criminal Lovers, Älskande på flykt, Amantes criminales, Amantes Criminosos, Amanti criminali, Bűnös szerelmesek, Ein kriminelles Paar, Els amants criminals, Kriminaliniai meilužiai, Los amantes criminales, O Banquete dos Amantes, Satanikoi erastes, Suçlu Aşıklar, Zbrodniczy kochankowie, Криминални любовници, Криминальные любовники, Кримінальні коханці, クリミナル・ラヴァーズ, 挑逗性謀殺, 挑逗性谋杀, 罪恶恋人

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 8 декабря 2020

Отзывы о фильме

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