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Капли дождя на раскаленных скалах
Капли дождя на раскаленных скалах, 2000: актеры и роли
Water Drops on Burning Rocks
Капли дождя на раскаленных скалах
2000 / Франция
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Капли дождя на раскаленных скалах, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон
Francois Ozon
В ролях
Бернар Жиродо
Bernard Giraudeau
Анна Томпсон
Людвин Салье
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