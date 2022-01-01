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Капли дождя на раскаленных скалах
Киноафиша Фильмы Капли дождя на раскаленных скалах Капли дождя на раскаленных скалах, 2000: актеры и роли
Water Drops on Burning Rocks Капли дождя на раскаленных скалах 2000 / Франция
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Капли дождя на раскаленных скалах, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Бернар Жиродо Бернар Жиродо Bernard Giraudeau Анна Томпсон Людвин Салье
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