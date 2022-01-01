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Американский психопат
Американский психопат, 2000: актеры и роли
American Psycho
Американский психопат
2000 / США / Канада
7.5
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Американский психопат, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэри Хэррон
Mary Harron
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Джаред Лето
Jared Leto
Джош Лукас
Josh Lucas
Саманта Мэтис
Samantha Mathis
Мэтт Росс
Matt Ross
Билл Сэйдж
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Кара Сеймур
Джастин Теру
Justin Theroux
Гинивир Тернер
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
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